“حكومة غزة”: إسرائيل تتهرب من التزامات وقف إطلاق النار
2025-01-26 17:01:06 - المصدر: راي اليوم
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول… [+]
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين جنوب القطاع ينتظرون فتح محور “نتساريم”، للتمكن من العودة إلى مناطق سكنهم، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تُتهم إسرائيل بالتهرب من الالتزام به.
واحتدمت خلال الساعات الماضية قضية عودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة بعد ربط تل أبيب السماح بعودتهم بالإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية في قطاع غزة أربيل يهود.
وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أجبر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال على التوجه نحو جنوب القطاع، وأقام حاجزا في منطقة “نتساريم” وسط القطاع لمنعهم من العودة إلى مناطقهم بعد النزوح.