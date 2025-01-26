رئيس الجمهورية يؤكد رفض العراق لأي تدخلات تمس أراضيه

2025-01-26 17:10:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، رفض العراق لأي تدخلات تمس أراضيه.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".وأضافت، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبما يسهم في تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات، حيث أكد الرئيس رفض العراق لأي تدخلات تمس أراضيه، وضرورة احترام سيادة العراق وأمنه القومي واستقلاله".وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية التزام البلدين بأن لا يكون أي منهما منطلقا لتهديد أمن واستقرار الطرف الآخر"، مبينا أن "العراق مستمر بتطبيق قرارات مجلس الأمن الوطني العراقي".وأضاف البيان، أنه "تم بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات، ووقف التصعيد واعتماد الحوار البنّاء في معالجة المسائل العالقة بين دول المنطقة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين".وأكد الرئيس - بحسب البيان - أن "العراق يتطلع إلى إقامة علاقات متطورة مع تركيا مبنية على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى "ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي العام الماضي إلى العراق، خدمة للمصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي".وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعاون الإقليمي لمواجهة خطر تنظيمات داعش الإرهابية، وبما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".وبشأن التطورات في سوريا، أعرب عن "أمله بأن تعمل الإدارة الجديدة في سوريا على حماية التعدد القومي والديني وتشكيل حكومة تمثل الجميع، وأن تحقق السلام والازدهار لجميع مكونات الشعب السوري، وضمان حمايتهم والحفاظ على حقوقهم في المشاركة السياسية وبما يعزز السلم المجتمعي ويحقق التطور والازدهار للأشقاء في سوريا".بدوره، أكد وزير الخارجية التركي دعم حكومة بلاده لـ"استقرار العراق والحفاظ على أمنه واستقلاله، وأهمية مواصلة الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب"، داعيا إلى "تشكيل تحالف يضم العراق وسوريا والأردن وتركيا لمواجهة تنظيمات داعش الإرهابية والقضاء على بؤر تواجدها، وتجفيف منابع تمويلها وبما يضمن استقرار دول المنطقة".وأشار الوزير التركي إلى "العلاقات التي تربط البلدين، وحرص تركيا على دعم فرص التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمياه والبيئة"، معربا عن "أمله بالنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع".