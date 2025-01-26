سيدات برشلونة يهزمن الريال بخماسية ويتوجن بـلقب كأس السوبر

2025-01-26 17:25:02 - المصدر: واع

متابعة – واعتوج فريق سيدات برشلونة، اليوم الأحد، بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة في التاريخ وللمرة الرابعة على التوالي، بعد تحقيقه لفوز عريض على سيدات ريال مدريد بنتيجة 5-0.وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدماً في النتيجة بثلاثة أهداف دون رد، سجلت كارولين غرهام الهدف الأول في الدقيقة 31، وأضافت إيوا باخور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و45+4 بعد تمريرتين حاسمتين من أونا باتلي وكارولين غرهام.في الشوط الثاني، عززت سيدات برشلونة تقدمهن في النتيجة بهدف رابع عن طريقة لاعبة الوسط الإسبانية باتريشيا غوتيريز غويخارو في الدقيقة 63.واختتمت أفضل لاعبة في العالم سابقاً أليكثيا بوتياس مهرجان أهداف سيدات برشلونة في مباراة الكلاسيكو النسائي، بهدف خامس في الدقيقة 85.