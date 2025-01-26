اتحاد كرة اليد يعلن عودة دوري الدرجة الأولى

2025-01-26 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الأحد، إعادة العمل في دوري الدرجة الأولى للموسم (2024-2025)وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على لجنة المسابقات رعد عبد رمضان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) " سعداء بالإعلان عن قرارنا بإعادة العمل في دوري الدرجة الأولى"، مبينا ان "هذه الخطوة جاءت من أجل تنظيم العمل وإعطاء كل ذي حق حقه بالإضافة الى وضع تصنيف الأندية ومستوياتها في النخبة والدرجة الممتازة والدرجة الأولى وأيضا من اجل تطوير اللعبة وتعزيز المنافسة بين الأندية وانتشارها ".وأضاف، أننا "نتطلع لرؤية مستويات عالية من الأداء في الدوري المقبل"، مضيفا أن "اللجنة وضعت آلية وشروط الاشتراك في المسابقة والأندية التي يحق لها ومنها الأندية التي تمارس اللعبة ولم تشارك في نشاطات الاتحاد للموسمين الماضيين(2022-2023) و(2023-2024)".وتابع أن "الأندية التي ترغب بالمشاركة لأول مرة ولم يسبق لها المشاركة بأي نشاط للاتحاد العراقي لكرة اليد بالإضافة الى الأندية المجازة من قبل وزارة الشباب والرياضة حصرا ولا يحق لأي نادي المشاركة ما لم يحصل على الاجازة".وبين بأنه "قد تم إلغاء الفقرة ( 3 ) من ( أولا) الواردة في لائحة مسابقة الدوري الممتاز للموسم (2024-2025) فيما يخص جعل المشاركة بالدوري الممتاز مفتوحا لكل الأندية كما ان للنادي حق المشاركة في دوري الدرجة الأولى بعد استيفاءه الشروط الواردة في النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة اليد ".واختتم رمضان – حسب البيان - بأن "آلية الدوري سيتم الاتفاق عليها بعد معرفة عدد الأندية الراغبة بالمشاركة ويكون ذلك بقرار من مجلس إدارة الاتحاد على ان موعد انطلاقه في 1/4/2025 وستقوم لجنة المسابقات بالإعلان عن الجدول الزمني للمباريات وتفاصيل أخرى قريباً".