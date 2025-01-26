2025-01-26 17:40:01 - المصدر: واع

نينوى- واع- محمد حدادأعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأحد، أسماء الفائزين بـ16 ألف درجة للتعينات بعقود، مشيراً إلى أن 9 آلاف منهم ضمن قطاع التربية.وقال الدخيل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نبارك لجميع الفائزين بالدرجات الوظيفية ضمن الموازنة الثلاثية والبالغ عددهم 16 الفاً، وبقيت لدينا ألف درجة تخص قضاء سنجار والنازحين، وسيتم انجازها خلال شهر شباط المقبل".وأشار إلى أنه "تأسيس وتنصيب برنامج الكتروني بالتعاون مع جامعة الموصل، وتمت العملية بشفافية عالية جداً ولم يتم تسجيل أي خرق، إذ تمت العملية من دون أي تدخل من أية جهة سياسية كانت".وبين محافظ نينوى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تخصيص العدد الأكبر من الدرجات وهو بحدود 9 آلاف ضمن قطاع التربية وباقي الدرجات تم توزيعها لسد الفجوات، خاصة لدينا ظواهر مثلا الهجرة والمهجرين والناجين والناجيات وكذلك دوائر التعويض ودوائر التسجيل عقاري وعقارات الدولة وغيرها من الدوائر الاتحادية التي تعاني عجز من الملاكات".رابط الأسماء:https://emp.ninava.gov.iq/