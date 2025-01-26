الهجرة: عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول

2025-01-26 17:40:01 - المصدر: واع

نينوى – واع – محمد حدادأعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى، اليوم الأحد، عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا.وقال مدير فرع مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى خالد عبد الكريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم يوم أمس إعادة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري معظمهم من النساء والأطفال".وأضاف، أن "العودة تحققت بعد إتمام عملية التدقيق الأمني وثبوت عدم تورط العائدين بقضايا في العراق أو كونهم مطلوبون أمنياً"، مشيرا إلى أن "العائدين استقروا في مركز الأمل للدعم النفسي في مخيم الجدعة جنوبي الموصل وسيطبق عليهم برنامج خاص بإعادة التأهيل قبل عودتهم لديارهم".