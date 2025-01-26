"أحذية ميسي ورونالدو" الرياضية تظهر في كركوك (صور)

2025-01-26 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ما أن تصل إلى سوق "رأس الجسر" الشعبي الكبير في محافظةكركوك، حتى تشاهد الرصيف وهو مقسم إلى قسمين لتستطيع السابلة المرور بين العربات التيتعرض بضاعتها من الأحذية الرياضية المستعملة القادمة من الدول الأوروبية.

ويقول أحد باعة الأحذية الرياضية، جميل محمود، إن "الأحذية الرياضيةتلقى طلباً متزايداً من قبل الشباب والشابات، لأسعارها المناسبة وجودتها العالية، وتتراوحأسعارها ما بين 5 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار، حسب النظافة والمتانة".

"أحذية ميسي ورونالدو"

ويشير محمود في حديث لوكالة شفق نيوز إلى أن "أكثر الطلب هو على ماركتي(أديداس) و(نايك) المختصتان بتصنيع الأحذية الرياضية، وفي إحدى المرات وجدنا أحذيةرياضية كتب عليها (رونالدو وميسي) وعند التدقيق فيها ظهر بأنها أحذية رياضية أصليةوماركة تعود إلى شركتي (إديداس) و(نايك) العالميتان، وبيعت القطعة الواحدة منها بسعريصل إلى 50 دولاراً، ومن بين المشترين كان رياضياً يلعب في نادي بكركوك".

ويضيف محمود، أن "زبائن السوق من الشباب والشابات، وعادة يبحثون عنالقطعة التي تجمع بين السعر المناسب والمتانة، لذلك يتم تقليب البضاعة أكثر من مرة".

بائع آخر يدعى أحمد خالد (20 عاماً) يقول إن "سوق الأحذية الرياضيةفي كركوك يعتبر بورصة المنطقة الشمالية، ويشهد إقبالاً من قبل الرياضيين لشراء الأحذيةالرياضة، حيث نجد في هذا السوق ماركات عالمية عند فتح أي مجموعة من الأحذية المستوردةالتي تأتي داخل أكياس كبيرة وأصحاب المتاجر يشترونها في مزاد علني".

ويتابع خالد حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أسعار الأحذية تبدأ من 5آلاف دينار وتصل إلى 35 ألف دينار حسب النوع والنظافة، ويلجأ إلى السوق مختلف الزبائنبما فيهم الرياضيين الذين يرتدونها في أنديتهم ومبارياتهم بالدوريات المحلية".

ويوضح، أن "الأحذية في سوق البالة المستعملة تمتاز بالجودة العاليةوالسعر المناسب، حيث إن نظيرها في المحال التجارية يتجاوز 50 ألف دينار أو أكثر، لذلكيلجأ الجميع وحتى الرياضيين إلى هذا السوق".

الأفضلية للأحذية المستوردة

من جهتها، تقول الموظفة سهام حماد (45 عاماً)، إن "الأحذية الرياضيةوالطبية تلقى إقبالاً متزايداً من النساء، لأنها تمتاز بجودتها وأسعارها المناسبة،لذلك استخدم هذه الأحذية الرياضية أو تلك الطبيعية منذ سنوات لقوة جلدها مقارنة بنظيرتهاالجديدة التي تعرض بأسعار تتراوح ما بين 15 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ورغم كونها جديدة لكنالأفضلية تبقى لسوق الأحذية المستوردة من أوروبا".

وتشير حماد في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "عائلتي المتكونة من6 أفراد جميعهم يستعلمون الأحذية الرياضية والطبية التي تباع في سوق البالات الذي أصبحملاذاً لأصحاب الدخل المحدود، في ظل ارتفاع أسعار الأحذية الرياضية الجديدة، ولست وحديمن يشتري من هذا السوق، بل حتى من يتمتعون بمستوى دخل مالي عالٍ فهم يأتون لهذا السوقويشترون الأحذية سواء للرجال أو للنساء أو حتى للأطفال".

وتؤكد في ختام حديثها، أن "هذه الأحذية توفر حاجة الطبقتين المتوسطةوذوي الدخل المحدود، لذلك تحرص العوائل على شراء هذه الأحذية في مواسم الشتاء والصيفوالربيع".