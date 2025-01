2025-01-26 17:45:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىرأى المتحدث باسم كتلة تقدم النيابية، النائب يحيى المحمدي، اليوم الاحد، أن غياب التيار الصدري عن العملية السياسية شكل خللاً في البنية السياسية، فيما شدد على ضرورة مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.وقال المحمدي لـ(المدى)، إن "كتلة تقدم ليس لها أي تقاطعات مع أي طرف من الأطراف"، مبينا أن "نتائج الانتخابات واستراتيجية كتلة تقدم هي من […]

