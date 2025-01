"مرتفع عنيد" يدفع الأمطار بعيدا عن العراق

2025-01-26 17:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىتوقع الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم الأحد، شح الأمطار خلال الأيام القادمة نتيجة تمركز مرتفع جوي قوي وسط البلاد، مما يقلل من تأثير المنخفضات الممطرة.وقال الزيادي، إن الأمطار ستكون شحيحة خلال الأيام القادمة بسبب وجود مرتفع جوي (عنيد) يتمركز وسط البلاد يجعل دخول المنخفضات الممطرة فاقد العوامل الإيجابية، ويجعل السحب بدون فائدة وهذا تعيشه […]

