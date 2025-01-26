2025-01-26 17:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الاحد، وفداً أميركياً في العاصمة بغداد، وبحث معه كيفية انتقال العراق إلى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة. وقال المركزي في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، أن العلاق، استقبل ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية ورئيس مجلس الأعمال الأميركي العراقي والوفد المرافق له في بغداد. وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، بحث العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين، والزيارة المرتقبة لوفد البنك المركزي العراقي إلى واشنطن، ولقائهم مع غرفة التجارة الأميركية والشركات الاميركية في شهر نيسان المقبل. وناقش اللقاء رغبة الشركات الأميركية بالاستثمار في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والتكنلوجيا الحديثة واستثمار الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق، كما أشار البيان. ونقل البيان تأكيدات العلاق، بأن البنك المركزي يدعم مسيرة النمو الاقتصادي في العراق وتقديم الدعم اللازم للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالعراق، ومنها الشركات والمصارف الأميركية”، منوها إلى “أهمية التنوع في قطاعات الاستثمار. كما ناقش الطرفان، آليات التجارة الدولية وعملية انتقال العراق إلى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة، على ما جاء في البيان. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام