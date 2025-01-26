2025-01-26 17:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد القطري، بنسبة 2.7 في عام 2025 ارتفاعاً من 2 في عام 2024 على أن يقفز زخم النمو إلى 5.5 بحلول عام 2026 مع بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال. ورجح البنك الدولي أن يرتفع متوسط نمو الاقتصاد القطري ليصل الى 4.1 في عامي 2025 و2026، مدفوعاً بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز. واوضح البنك ، ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيبقى مرتفعاً بنسبة نمو 2.3 مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسع قطاع الصناعة ، ليصل متوسط النمو بالقطاع غير النفطي الى 3.4 خلال عامي 2025 و2026 . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام