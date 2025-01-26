ارتفاع معظم أسواق الخليج بعد تصريحات ترامب

2025-01-26 18:45:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، الأحد، مدفوعة بالتفاؤل بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشير إلى نهج أكثر مرونة تجاه الرسوم الجمركية على السلع الصينية وانخفاضا محتملا لأسعار الفائدة الأميركية. وعبر ترامب عن رغبته في خفض أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة والضرائب في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. كما ذكر أن مكالمته هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت إيجابية وأنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين. وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.3 بالمئة، بدعم من ارتفاع 1.3 بالمئة في سهم شركة أكوا باور وصعود 2.4 بالمئة في شركة جبل عمر للتطوير. ومن ناحية أخرى، قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم يوم الجمعة إن حزمة استثمارية موسعة بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة تشمل استثمارات بالإضافة إلى مشتريات من القطاعين العام والخاص. وفي قطر، خسر المؤشر 0.1 بالمئة، متأثرا بانخفاض 3.8 بالمئة لسهم مصرف الريان، بعد الإعلان عن زيادة هامشية في الأرباح السنوية. وأعلن البنك الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية عن صافي ربح بلغ 1.51 مليار ريال لعام 2024 ارتفاعا من 1.45 مليار ريال قبل عام. وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات مرتفعا 0.2 بالمئة مسجلا 1900 نقطة. وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على انخفاض 1.1 بالمئة إلى 4553 نقطة. وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 1.6 بالمئة إلى 8296 نقطة. وخارج الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.1 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام