المشهداني يؤكد على المضي في تعزيز العلاقات مع تركيا

2025-01-26 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، على المضي في تعزيز العلاقات مع تركيا وتوسيع مساحات الالتقاء المشتركة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، الذي يجري زيارة الى العراق، وحضر اللقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".وأضاف، أن "اللقاء بحث عددا من القضايا المهمة على الصعيد المشترك بين البلدين وكذلك الصعيد الإقليمي والتطورات المتسارعة للأحداث في دول المنطقة".وفي ملف العلاقات المشتركة أكد رئيس مجلس النواب -بحسب البيان- على "المضي في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع مساحات الالتقاء المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين وفق الاتفاقات السارية".وتابع البيان، أنه "فيما يخص الملفات الإقليمية فقد تطابقت وجهات النظر حول دعم الجهود الرامية الى تعزيز الاستقرار في كل من سوريا ولبنان وفلسطين، من خلال إعادة الإعمار وايصال المساعدات واشاعة اجواء المصالحة المجتمعية".من جانبه أكد وزير الخارجية التركي التزام بلاده بـ"علاقات متينة مع دولة العراق والعمل بالاتفاقات المبرمة بين البلدين".