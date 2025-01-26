رئيس الوزراء: الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق

2025-01-26 18:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع، اليوم الأحد، أن الحكومة قطعت شوطا مهما في مختلف جوانب الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي التجاري والمصرفي، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (وع):إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس مجلس الأعمال الأمريكي العراقي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس".وأضاف، "شهد اللقاء استعراض علاقات التجارة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة، ومساعي التحضير لملتقى ممثلي الشركات الأمريكية، الذي سيُعقد في العراق خلال هذا العام، وكذلك جرت متابعة تنفيذ 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم، جرى توقيعها خلال زيارة سيادته إلى الولايات المتحدة العام الماضي".وأشاد السوداني – حسب البيان – بـ"جهود لوتس في رعاية وعقد الملتقيات والاجتماعات، خاصة مع القطاع الخاص العراقي"، مؤكداً أن "الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مختلف جوانب الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي التجاري والمصرفي"، مشيراً إلى المضيّ في جهود تشريع قانون الملكية الفكرية، وإدخال هذا المفهوم في المناهج الدراسية؛ من أجل مواكبة التطور التجاري العالمي".وبين السوداني، أن "الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق، وأنّ الشركات الأمريكية مدعوّة للمشاركة في النهضة التنموية التي يشهدها العراق، والبيئة الاستثمارية الجاذبة والصديقة للأعمال".من جانبه، أثنى لوتس – حسب البيان - على "جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، مؤكداً رغبة العديد من الشركات الأمريكية في الدخول إلى السوق العراقية، وعقد الشراكات الواعدة مع القطاع الخاص العراقي، والمساهمة في التنمية وتوسعة نطاق الأنشطة التجارية والاستثمارية".