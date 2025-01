المشهداني يؤكد لفيدان أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا

2025-01-26 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاحد، على المضي في تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “المشهداني استقبل، اليوم الاحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، الذي يجري زيارة الى العراق، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين”. وأضاف ان “اللقاء …

