مبابي يهزم رونالدو برقم جديد مع ريال مدريد ويعادل "الظاهرة"

2025-01-26 18:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد 3 أهداف فيمرمى بلد الوليد أمس السبت في الدوري الإسباني ليعيد بذلك الأذهان إلى الظاهرة رونالدو.

وأنهى ريال مدريد اللقاء 3 - صفر بفضل الدولي الفرنسي الذي أحرزها جميعهاليكون رابع لاعب يسجل هاتريك مع الفريق في أقل من 21 مباراة.

وشملت قائمة نجوم الريال الذين سجلوا ثلاثيات في أقل من 21 مباراة، الهولندريرود فان نستلروي الذي سجل ثلاثية في ثاني مبارياته مع الفريق الأبيض، يليه الويلزيغاريث بيل الذي جاءت ثلاثيته في المباراة التاسعة بينما أحرز مهاجم توغو إيمانويل أديبايروالهاتريك في مباراته الرابعة عشرة، قبل أن يتساوى مبابي مع الظاهرة البرازيلي رونالدوفي تسجيلهم الهاتريك في المباراة التاسعة عشرة.

وعلى الرغم من صدارة البرتغالي كرستيانو رونالدو لترتيب هدافي ريال مدريدتاريخيا وحصوله على هداف الدوري الإسباني 3 مرات إلا أنه لم يعرف الهاتريك الأول معالفريق العاصمي إلا بعد 9 أشهر من انضمامه وكانت في مرمى مايوركا في 2010.

ويملك مبابي حتى الآن 21 هدفا في 31 مباراة في جميع المسابقات مع ريالمدريد ويفصله عن هداف الدوري الإسباني البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا واحدا.