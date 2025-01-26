شداد: تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في حريق الرميلة وتحديد الجهة المقصرة

2025-01-26 18:55:08 - المصدر: الفرات نيوز

كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد اليوم الاحد عن خسارة العراق اكثر من ١٨٠ الف برميل من النفط الخام نتيجة لحادث الحريق الذي شهدته المحطة الخامسة في حقل الرميلة النفطي .

وقال شداد ان لجنة رسمية تم تشكيلها من نواب محافظة البصرة اطلعت ميدانيا على اسباب الحريق الذي اندلع الجمعة في احد الخزانات الخارجة عن الخدمة في حقل الرميلة النفطي وخلف اضرارا مادية كبيرة.

واشار الى ان الحريق تسبب بخروج المحطة الخامسة ds5 بالكامل عن الخدمة الامر الذي ادى الى خسارة العراق اكثر من ١٨٠ الف برميل من النفط الخام من الطاقة التصديرية .

النائب علي شداد اوضح ان المعطيات الأولية تشير الى تقصير واضح من قبل المشغل الاجنبي في حقل الرميلة النفطي وذلك بسبب ايعازه لبعض الموظفين بتشغيل احد الخزانات الخارجة عن الخدمة لافتا الى ان الحادث لم يتسبب باي خسائر بشرية لكنه خلف خسائر مادية كبيرة .

واضاف شداد ان لجنة النفط والغاز النيابية ستتخذ القرارات المناسبة بخصوص هذا الموضوع بعد استكمال الاجراءات التحقيقية مشيرا الى ان المحطة الخامسة التي وقع فيها الحريق تخلو من اجراءات السلامة الالكترونية المتطورة فيما يعاني حقل الرميلة النفطي بالكامل من تقادم في بناه التحتية ماقد يعرضه للعديد من الحوادث المشابهة .