2025-01-26 19:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شكا سالكو طريق كركوك - بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد، من زحام خانق على جسررئيسي يربط وسط العراق بشماله بسبب تعطل سيارة وعدم وجود ممر ثانٍ للجسر، ما اضطرأصحاب السيارات إلى سلوك طريق غير معبد.

وقالأحد سالكي الطريق، ويدعى وسام الجابري، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مئاتالسيارات تصطف على طريق كركوك – داقوق الدولي الذي يربط المحافظة ببغداد، بسبب تعطلإحدى السيارات ما أدى إلى توقف حركة السير".

وأضافأن "أصحاب السيارات اضطروا إلى استخدام طرق بديلة أسفل الجسر للتخلص منالزحام"، داعياً إلى "ضرورة إيجاد ممر ثانٍ للجسر إذ لا يمكن الاعتمادعلى ممر واحد لآلاف السيارات التي تسلك الطريق يومياً".

وفيوقت سابق اليوم، أكدت إدارة قضاء داقوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حاجة القضاء إلىمشاريع إستراتيجية مهمة لتوفر الخدمات، منها سايلو للحبوب، ومشروع ماء الشرب، داعيةوزارة الإعمار والإسكان إلى ضرورة التعجيل بفتح الممر الثاني لجسر داقوق.

وكانتدائرة الطرق والجسور في كركوك، قد أعلنت في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، عن إنجازجسر داقوق على طريق بغداد - كركوك الدولي بكلفة خمسة مليارات و250 مليون دينارعراقي، وقالت في حينها أنه سيدخل الخدمة في الأيام المقبلة.

وفيالسياق، أكد مدير طرق وجسور كركوك بالوكالة، شاكر محمود رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن"شركة حمورابي إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان وبإشراف مديرية طرق وجسوركركوك، قامت بهدم 270 متراً من جسر داقوق القديم وبنائه بالكامل مع فضاءات ودعاماتجديدة، خلال 250 يوماً وبكلفة خمسة مليارات و250 مليون دينار"، لافتاً إلى أن"نسبة الإنجاز حالياً بلغت 100% وتم إكساء الجسر وانتهى العمل به".

وأشارإلى أن "لجنة فنية من المديرية العامة للطرق والجسور في بغداد قامت بتقييمدعامات وكائز الجسر بممره الثاني لغرض الشروع بفتحه أمام سالكيه، ولكن اللجنة وجدتأضراراً في الركائز التي لم تجري صيانتها من الأضرار التي لحقت بها بسبب السيول".

وبينرشيد أن "هناك خطة لهدم الممر الثاني بصورة كاملة وإعادة تنفيذه بصورة كاملةلأن عمر الجسر تجاوز 60 عماً".

بدورهقال عبد الله محمد، أحد سكان قضاء داقوق، لوكالة شفق نيوز، إن "جسر داقوق يعدواحداً من أهم الجسور الرئيسية وحلقة وصل بين بغداد وكركوك وقد تأثر العام الماضيمن شدة سيول الأمطار التي أدت إلى تصدع في أساساته ودعائم الجسر بالإضافة إلىتخسفات، ما دعا إلى قطع السير في ممر العودة من بغداد وتحويل السير إلى ممر الذهابليصبح ممراً مشتركاً".

وأشارإلى أن "المئات من السيارات متوقفة على الجسر ومئات أخرى نزلت إلى الطرقالجانبية للتخلص من الزحام وانقطاع الطريق ويجب على وزارة الإعمار والإسكان لإيجادحل سريع للمشكلة".