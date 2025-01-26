النجف.. احتجاجات المشخاب تدخل يومها الثالث والمتظاهرون يهددون بقطع إمدادات النفط

2025-01-26 19:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعدسنوات من الحرمان ونقص الخدمات انتفض أهالي قضاء المشخاب جنوب النجف، بتظاهراتغاضبة، معبرين عن استيائهم من تردي الواقع الخدمي للقضاء.

وقال ممثلالحراك مهند الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات مستمرة ولن تتوقف حتىتحقيق المطالب والجميع صبر طويلاً ولم يحرك المسؤولين أي ساكن تجاه الواقع المزريللقضاء"، مطالباً المسؤولين في الحكومة المحلية ونواب المحافظة بـ"تلبية المطالب قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية".

وأضاف الفتلاوي،أن "من أهم المطالب هي إكمال مشروع طريق المشخاب السريع والذي يوصف بطريقالموت لكثرة حوادث السير فيه، إذ يعاني من عدم وجود إنارة ومصدات جانبية مع تخسفاتعديدة، فضلاً عن إحاطته بالبرك والحفر التي حصدت أرواح مئات الناس".

وأشار الفتلاوي،إلى أن "مشروع طريق المشخاب أحيل منذ 5 سنوات ولغاية الآن لم ينجز، ولا تقتصرالمطالب على هذا الطريق فقط بل المتظاهرين يطالبون بترميم المدارس والبنى التحتيةللشوارع والمجاري والاهتمام بالانهر ومياه الشرب ودعم المزارعين والعديد من الأمورالمنكوبة التي تحتاج إلى وقفة المسؤولين الجادة".

وحذر الفتلاوي،من "المماطلة التي ستجر المواطنين المتظاهرين إلى التصعيد وقطع الإمداداتالنفطية وغيرها".