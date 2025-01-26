2025-01-26 19:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ دعت رابطة القطاع النفطي في نينوى، يوم الأحد، وزارة النفط إلى إنهاء مشكلة البطاقاتالوقودية والتي يتأخر إصدارها أكثر من عام.

وقالرئيس الرابطة فيصل حسين العكيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة توزيع المنتجاتالنفطية مطالبة بالإسراع في إصدار البطاقات الوقودية الخاصة بالبنزين أوإلغائها".

وأضاف"شركة توزيع المنتجات النفطية تتحمل مسؤولية الخطأ الحاصل في إصدار البطاقةالوقودية"، مشدداً على أنه "من غير المقبول أن يتم التجربة بآليات جديدةلمنح البطاقة الوقودية في نينوى والتأخر بإصدارها لأشهر طويلة ولفترات تزيد عنالسنة".

وأشارإلى أن "المواطن لا يمكن أن يتحمل أخطاء الجهات الحكومية في إصدار البطاقاتالوقودية"، داعيا وزارة النفط إلى "إلغائها أن لم تكن قادرة على إصدارتلك البطاقات بسرعة".

ولفتالعكيدي إلى أن "التأخير في إصدار بطاقات البنزين (الكوبونات) خلق أزمة فينينوى، كما أدى إلى ارتفاع تكلفة صدور البطاقة من ستة آلاف دينار إلى 35 ألفدينار، وظهرت شبهات فساد جديدة في هذا الملف".