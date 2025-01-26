2025-01-26 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الأحد، القبض على متهمين اثنينارتكبا جرائم سرقة بما يزيد على المليار وربع المليار دينار في المحافظة.

وبحسب بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المتهمين وهما (ع. ع. ح)و(س. ع. ح) ارتكبا جريمتي سرقة في قضاء خبات، حيث قاما بسرقة مبلغ 778 ألف دولار، و80مليون دينار، وبعض الأموال الإيرانية.

وأضاف البيان، أن المتهمين سرقا أيضاً مسدساً، مع كمية من الذهب.