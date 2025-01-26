2025-01-26 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتوزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل 13 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني فيإقليم كوردستان.

وذكرت الوزارةفي بيان، أوردته وكالة "الأناضول"، أن قواتها تمكنت من قتل عناصر الحزبالكوردستاني في مناطق هاكورك وكارة ومتينا في إقليم كوردستان.

وأشارت الوزارة،بحسب البيان، إلى أن "القوات المسلحة التركية مستمرة بكل عزم وإصرار في تدميرأوكار عناصر الحزب".

يذكر أن مصدراًأمنياً في دهوك أفاد وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بتعرض منزل مدني في قريةدمكا التابعة لقضاء باتيفا شمالي زاخو للقصف، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيشالتركي ومسلحين من حزب العمال الكوردستاني.