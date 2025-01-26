السليمانية.. وفاة عامل إثر سقوطه من مبنى قيد الإنشاء

2025-01-26 20:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقيعامل بناء مصرعه في حادث مأساوي، يوم الأحد، إثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء عملهفي أحد مواقع البناء بمنطقة مايوركا سيتي في السليمانية.

وقال سامان نادرمدير طوارئ السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء قيام العاملبمهام البناء في موقع بمنطقة مايوركا سيتي، حيث انزلقت قدماه ليسقط من أحد الطوابقالمرتفعة".

وأضاف نادر؛ أن"العامل يبلغ من العمر 27 عاماً، وهو من أهالي السليمانية ويدعى "محمدعلي كريم"، مبيناً أن "فرق الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث فور تلقيالبلاغ، إلا أن العامل فارق الحياة متأثراً بجروحه".

وأشار إلى أن"الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث والتأكد من مدى التزامالموقع بمعايير السلامة المهنية المطلوبة لحماية العمال".

ويثير هذاالحادث تساؤلات حول إجراءات السلامة في مواقع البناء، حيث تتكرر مثل هذه الحوادثفي ظل تنامي المشاريع العمرانية في إقليم كوردستان.

في المقابل، قالناشطون، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ضرورة لتطبيق معايير صارمة لضمان سلامةالعمال والحد من الحوادث المأساوية".