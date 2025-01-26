زاخو يتغلب على دجلة الجامعة في سلة المحترفين

2025-01-26 20:05:03 - المصدر: واع

بغداد- واعتغلب فريق زاخو على دجلة الجامعة بنتيجة (88-86)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، داخل صالة نادي زاخو لحساب منافسات الدوري العراقي للمحترفين لكرة السلة.وستقام يوم غد الاثنين، مباراة واحدة على قاعة الشعب المغلقة تجمع فريقي الحشد الشعبي ونظيره الحلة.