2025-01-26 20:15:02 - المصدر: واع





بغداد- واع

أشاد سفير دولة فلسطين الشقيقة في بغداد أحمد الرويضي، اليوم الأحد، بمواقف العراق الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تحركت دولياً لدعم شعبنا ووقف العدوان على غزة.

وقال الرويضي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "جزء من الأمة العربية ولا يمكن أن نتنازل عن امتدادنا العربي والإسلامي، ونحن جزء من هذا الواقع وجزء من دول الإقليم التي تتأثر فينا، فما حصل من أحداث أثر على الأردن ومصر والعراق وعلى الجميع، لكن هناك تميز دقيق للعراق".

وأضاف، "إذ كانت هناك دبلوماسية عراقية نشطة وفاعلة باتصالات مع أطراف دولية مختلفة بما فيها مع الإدارة الأمريكية لوقف العدوان على غزة، حيث وقف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في البيت الأبيض أمام الرئيس السابق جو بايدن وتكلم عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق العراق في دعم الفلسطينيين وأن هذا جزء من واقعنا وامتداد التاريخ والعربي، وهذا الموقف متميز".

وأضاف، أنه "كذلك في الدعم المالي الذي أرادته فلسطين في هذه المرحلة بالوقوف معها في توفير احتياجات ومقومات صمود الناس، وأيضاً في الجانب الإنساني من استقبال الجرحى في بغداد وإرسال المساعدات التي تمت و استقبال الطلبة من جامعات غزة في الجامعات العراقية".

وأشار إلى "أهمية الدعم المالي للأونروا وللحكومة الفلسطينية لتفي بالتزاماتها تحديداً في غزة لدعم استمرار عمل المستشفيات والمياه والكهرباء التي يجب أن تعمل، وفي هذا المجال مثلاً أرسل العراق 10 مليون لتر من الوقود".