ترامب يتعهد بعدم فرض ضريبة على الإكراميات

2025-01-26 20:15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الحزمة التشريعية التي يتوصل إليها مع المشرعين الجمهوريين لتفعيل أجندته المحلية ستتضمن تعهد حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب على الإكراميات. وتعهد ترامب بذلك في خطاب ألقاه في لاس فيغاس، وهي مدينة معروفة بوجود عدد كبير من العاملين في مجال الطهي والفنادق الذين يعتمدون على البقشيش. وتأتي محاولة الرئيس الأميركي الجديد في الوقت الذي يجري فيه البيت الأبيض وزعماء الكونغرس الجمهوريون محادثات حول استخدام عملية تسوية الميزانية لتمرير مقترحات شاملة بشأن الطاقة والحدود والضرائب. وقال ترامب في منتجع وكازينو سيركا في لاس فيغاس: سنحصل عليها من أجلك لا ضريبة على الإكراميات. وتابع لذا، إذا كنت عامل مطعم، أو نادلاً، أو أي عامل آخر من يعتمد على دخل البقشيش، ستكون إكرامياتك ملكاً لك بنسبة 100. تمرير التشريعات من خلال عملية خاصة تعرف باسم المصالحة يسمح لمشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية بالحصول على تصويت في مجلس الشيوخ دون الحاجة إلى 60 صوتاً للتغلب على التعطيل. ونتيجة لذلك، يستطيع الجمهوريون، الذين يتمتعون بأغلبية 5347 في مجلس الشيوخ، تمرير حزمة المصالحة من خلال التصويت الحزبي، مما يسهل الحصول على الموافقة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام