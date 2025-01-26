لجنة نيابية تكشف نتائج التحقيق بحريق حقل الرميلة وتحذر من تكراره

2025-01-26 20:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علي شداد، مساءاليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بالحريق الذي اندلع في المحطة الخامسة من حقلالرميلة النفطي، وفيما حمّل "المشغل الأجنبي" مسؤولية الحادث، حذر منتكرار حوادث مشابه في الحقل.

وقال شداد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن"لجنة رسمية تم تشكيلها من نواب محافظة البصرة اطلعت ميدانياً على أسبابالحريق الذي اندلع يوم الجمعة الماضي في أحد الخزانات الخارجة عن الخدمة في حقلالرميلة النفطي وخلف أضراراً مادية كبيرة".

وبينأن "الحريق تسبب بخروج المحطة الخامسة (ds5) بالكامل عن الخدمة،الأمر الذي أدى إلى خسارة العراق أكثر من 180 ألف برميل نفط من الطاقةالتصديرية".

وأوضحأن "المعطيات الأولية تشير إلى تقصير واضح من قبل المشغل الأجنبي في حقلالرميلة النفطي وذلك بسبب إيعازه لبعض الموظفين بتشغيل أحد الخزانات الخارجة عنالخدمة، والحادث لم يتسبب بأي خسائر بشرية لكنه خلف خسائر مادية كبيرة".

وأضافشداد أن "لجنة النفط والغاز النيابية ستتخذ القرارات المناسبة بخصوص هذاالموضوع بعد استكمال الإجراءات التحقيقية، والمحطة الخامسة التي وقع فيها الحريقتخلو من إجراءات للسلامة الإلكترونية المتطورة فيما يعاني حقل الرميلة النفطيبالكامل من تقادم في بناه التحتية ما قد يعرضه للعديد منالحوادث المشابهة".

وشهدحقل الرميلة النفطي جنوبي العراق، يوم الجمعة الماضي، اندلاع حريق كبير في إحدىالمصافي وأدى إلى إصابة ستة من العاملين إصابات متفاوتة.

وقالمصدر في الحقل لوكالة شفق نيوز، إن "ستة من العاملين في المصفاة أصيبوا جراءالحريق أحدهم بكسر في الساق، وآخر بحروق في وجهه، والآخرين إصابات متباينة".

وبعدذلك، أفاد مصدر أنه تم إخماد الحريق بشكل نهائي وحالياً في عملية التبريد.

كماأعلنت وزارة النفط، عن سيطرتها على الحريق الذي نشب في أحد الخزانات بالمحطةالغازية الخامسة في الرميلة الشمالية في البصرة.

وبينتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستجابة السريعة من قبل ملاكاتالإطفاء والسلامة التي قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحداتالمجاورة الأخرى ساهم بشكل كبير في السيطرة على الحريق وإخماده بوقت قياسي".

وأشارتإلى أن "شركة نفط البصرة أوضحت أن الحريق نشب بعد ادخال النفط الخام إلىالخزان رقم 2 في محطة DS5في الرميلة الشمالية والذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخرا، فحدث حريق في الخزانلأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن".

ولاحقاًكشف مصدر مطلع، يوم الجمعة الماضي، عن خسائر حريق حقل الرميلة النفطي في محافظةالبصرة.

وقالالمصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخسائر التي تسبب بها الحريق في حقل الرميلةالنفطي، هي 135 ألف برميل نفط، فضلاً عن توقف 60 بئراً عن العمل من المحطة".

وأضافأن "إخماد الحريق تم بمشاركة 20 عجلة إطفاء، و10 عجلات اختصاص بهكذا حرائق،فضلاً عن 10 عجلات أخرى، حوضية ساندة، سعة 16 ألف لتر".