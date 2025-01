الحشد الشعبي: اسقاط طائرتين مسيرتين مجهولتين حاولتا اختراق سماء الكاظمية المقدسة

2025-01-26 20:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن قائد عمليات بغداد في الحشد الشعبي حسين السماحي، اليوم الاحد، اسقاط طائرتين مسيرتين مجهولتين، حاولتا اختراق سماء الكاظمية المقدسة. وقال السماحي، في مؤتمر صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “ما حدث من نشاطات خلال الزيارة الرجبية المقدسة يتمثل باعتراض جميع الطائرات المسيرة التي تحاول اختراق الأجواء في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد”. وأضاف، …

