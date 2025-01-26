شرطة بابل تعتقل 3 أشخاص ارتكبوا جريمة ثم هربوا إلى الموصل

2025-01-26 21:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتقيادة شرطة بابل، يوم الأحد، القبض على 3 متهمين ارتكبوا جريمة قتل في قضاء القاسمبمدينة الموصل.

وذكرت القيادةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شعبة مكافحة إجرام قضاء القاسم تمكنتبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين، أحدهمالقاتل الرئيس في جريمة قتل بحق أحد المدنيين في الموصل".

وأضاف البيان،أن "الجريمة وقعت على الشارع العام بالقرب من علوة المواشي بقضاء القاسم فيمطلع الشهر الحالي، إثر مشاجرة بين أطراف متعددة".