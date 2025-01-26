2025-01-26 21:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق نادي زاخو فوزاً صعباً على مضيفه نادي دجلة الجامعة، مساء اليوم الأحد، فيمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة زاخو المغلقة للألعاب الرياضية، وانتهت لصالح زاخو بنتيجة88-86 نقطة.

ويواجهفريق الحشد الشعبي ضيفه فريق الحلة يوم غدٍ الاثنين لحساب دوري المحترفين العراقي لكرةالسلة.

وكانالاتحاد العراقي لكرة السلة أعلن اليوم الأحد عن موعد تجمع المنتخب العراقي يوم غدالاثنين في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بقيادة المدرب الصربي فازلين ماتيتش، وذلكاستعداداً لمنافسات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة.