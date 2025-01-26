2025-01-26 21:45:04 - المصدر: ايشان

بعد إعلان القوات الأمنية بكل صنوفها، نجاح الخطة الخاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، قالت هيئة الحشد الشعبي إنها أسقطت طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية حلقتا في سماء الكاظمية المقدسة. وذكر مسؤول في الحشد الشعبي، أنه “تم إسقاط طائرتين مجهولتين حاولتا اختراق سماء الكاظمية المقدسة”. وردت عمليات بغداد، على تصريح الحشد، قائلة إن “الطائرتين المسيرتين […]

ظهرت المقالة تعودان لقيادتنا.. عمليات بغداد تنفي إسقاط طائرتين مسيرتين في سماء الكاظمية أولاً على ايشان.



