2025-01-26 21:45:04 - المصدر: ايشان

أصدر حزب الله، اليوم الأحد، بياناً بشأن انتهاء مهلة الـ ٦٠ يوماً المحددة لانسحاب قوات الكيان من المناطق التي سيطر عليها في جنوب لبنان. وذكر الحزب في بيان ورد لـ “إيشان”، إنّه “يوم مجيد من أيام الله، ومشهد مهيب من مشاهد العز والكرامة التي يخطّها شعب المقاومة العظيم، الذي أثبت مرة ‏أخرى أنّه الشعب المتجذّر […]

ظهرت المقالة “درع الجنوب” يصدر بياناً بشأن انتهاء مهلة الـ ٦٠ يوماً: المجتمع الدولي مُطالَب بالتحرك لوقف انتهاكات العدو أولاً على ايشان.