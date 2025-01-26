2025-01-26 21:45:04 - المصدر: ايشان

دعا رئيس مجلس صحوة عشائر الأنبار، سطام عبد الستار أبو ريشة، رئيس رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى إنصاف الصحوات في الأنبار، وتنفيذ وعوده بشأن دمجهم ضمن القوات الأمنية وعلى شكل ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي. وقال أبو ريشة، في رسالة وجهها للسوداني: “لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي قدمه مقاتلو الصحوات من تضحيات جسام […]

ظهرت المقالة سطام أبو ريشة يدعو السوداني إلى انصاف “الصحوات” ودمجهم ضمن الحشد الشعبي أولاً على ايشان.



