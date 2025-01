مدرب برشلونة يعلن غياب بيدري عن موقعة فالنسيا مساء اليوم

2025-01-26 21:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر ستشهد مباراة برشلونة وفالنسيا المهمة بالدوري الإسباني، والمقررة مساء الأحد، غياب أحد نجوم الفريق الكتالوني. وكشف الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة فالنسيا، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، والتي خلت من بيدري أحد نجوم الفريق. برشلونة، أوضح في بيان، على حسابه في منصة “إكس”: “يعاني بيدري من التهاب في المعدة والأمعاء، …

