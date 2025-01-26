اخبار العراق الان

الرئيسيةقناة الجزيرةموسوعة الفيديوهات › فيديو | ما خطة ترمب لنقل سكان غزة؟

فيديو | ما خطة ترمب لنقل سكان غزة؟

2025-01-26 22:00:02 - المصدر: قناة الجزيرة