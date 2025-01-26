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› فيديو | ما خطة ترمب لنقل سكان غزة؟
فيديو | ما خطة ترمب لنقل سكان غزة؟
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2025-01-26 22:00:02 - المصدر: قناة الجزيرة
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