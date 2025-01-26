مصادر فلسطينية تتوقع الإفراج عن الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود “قبل موعد الصفقة القادمة”
2025-01-26 22:00:06 - المصدر: راي اليوم
القاهرة-(أ ف ب) – توقعت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس الأحد، أن يتم الإفراج عن الرهينة اربيل يهود التي طالبت اسرائيل السبت بإطلاقها، خلال الاسبوع مقابل الإفراج عن 30 معتقلا فلسطينيا، وذلك “قبل موعد الصفقة القادمة” السبت.
وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي لفرانس برس “توصل الوسطاء الى اتفاق متعلق باطلاق سراح الاسيرة اربيل يهود على ان يتم الافراج عنها قبل موعد الصفقة القادمة”، فيما أكد مصدر فلسطيني آخر لم يشأ كشف هويته أنه “تم انهاء الازمة وسيتم الافراج عن الاسيرة الإسرائيلية على الاغلب الجمعة القادم”.… [+]