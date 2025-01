2025-01-26 22:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىبعد أكثر من سنتين على كتابة ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، يحاول الإطار التنسيقي الآن تنفيذ هذه الورقة مبتدئا بإقرار قوانين جدلية كالعفو العام، ومعالجة هيئة المساءلة والعدالة.فيما وجد مراقبون أن توجه الإطار لتنفيذ بعض البنود يرتبط بقرب الانتخابات والخشية من انقلاب السنة والكرد مع أحاديث عن تغييرات […]

The post بعد ضجة "القوانين الجدلية".. هل كانت ضمن ورقة الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة؟ appeared first on جريدة المدى.