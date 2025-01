البرلمان يكشف نتائج التحقيق بحريق حقل الرميلة

2025-01-26 22:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علي شداد، مساء اليوم الأحد، عن نتائج التحقيق بالحريق الذي اندلع في المحطة الخامسة من حقل الرميلة النفطي، فيما حمّل "المشغل الأجنبي" مسؤولية الحادث، حذر من تكرار حوادث مشابه في الحقل. وقال شداد في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "لجنة رسمية تم تشكيلها من نواب […]

