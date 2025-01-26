2025-01-26 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، توضيحاً بشأن الطائرتينالمسيرتين في سماء مدينة الكاظمية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصلالاجتماعي تداولت خبراً مفاده إسقاط طائرتين درون (مسيرتين) حاولتا اختراق سماء الكاظمية".

وأضافت، أن "الموقف الرسمي بشأن ذلك، هو أن الطائرتين المسيرتين(درون)، تم إنزالهما وهما تعودان إلى قيادتنا ولم يحدث أو يؤشر أي خرق أمني طيلة أيامالزيارة".