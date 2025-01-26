ميامي تحتضن النسخة الثالثة لقمة الأولوية تحت عنوان "الاستثمار بهدف"

2025-01-26 22:45:22 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأحد، تنظيم النسخة الثالثة لقمة الأولوية تحت عنوان "الاستثمار بهدف"، في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة 19 - 21 شباط 2025، لمناقشة الحلول ومخرجات الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار والاستدامة.وقالت المؤسسة: إن " قمة الأولوية ستناقش الحلول المطروحة ومخرجات الاستثمارات الاستراتيجية في الابتكار والاستدامة، في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات في الرعاية الصحية والعمل".وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "نجمع في قمة الأولوية ما يزيد عن ألف من القادة والمستثمرين والمبتكرين المؤثرين في ميامي لاستكشاف حلول جريئة للقضايا الحرجة، وستعمل القمة على تحفيز التغيير التحويلي الذي يحتاجه العالم بشكل عاجل، وستواصل المحادثات التي بدأت في النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في تشرين الثاني الماضي في المملكة العربية السعودية".وأضافت المؤسسة، أن "القمة تأتي بدعم من صندوق الاستثمارات العامة الشريك المؤسس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وأكثر من 30 شريكًا استراتيجيًا من حول العالم، إذ ستناقش نتائج الرؤى المستمدة من فهرس "الأولوية" لعام 2024، وهو مصدر قائم على البيانات يستطلع آراء أكثر من 50 ألف مستجيب في 24 دولة".وتابعت "سيجمع هذا الحدث قادة الفكر المؤثرين والمستثمرين، وصناع السياسات، لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه البشرية، لتمهيد الطريق للحلول المبتكرة التي تسهم في إضافة قيمة جوهرية للاقتصاد وتدفع إلى التقدم العالمي".ومضت بالقول "ستركز القمة على ركائز أساسية تتماشى مع موضوعها الشامل، "الاستثمار بهدف"، ومنها تحديات القطاعين العام والخاص، والقيادة الدولية، والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك حدود رأس المال".