2025-01-26 22:46:00 - المصدر: ايشان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، أن حزبه سيكون مع قرار البرلمان العراقي فيما لو قرر الانخراط في التطبيع مع الكيان. وأوضح المندلاوي خلال استضافته في برنامج نصف دائرة، الذي يقدمه الزميل هاني عبد الصاحب، وتابعته “إيشان”، أن “اللوبي الذي يعمل لصالح الكرد في واشنطن لا يدر أموالاً””، لافتاً إلى أن “دخول البيشمركة للدفاع […]

ظهرت المقالة حزب بارزاني: سنكون مع قرار البرلمان لو قرر الانخراط بالتطبيع مع الكيان أولاً على ايشان.



