كرة اليد.. مصر تتأهل إلى دور الثمانية لكأس العالم

2025-01-26 22:46:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز منتخب مصر لكرة اليد، يوم الأحد، على الرأس الأخضر بنتيجة31 / 24، وبهذا ضمن تأهله لدور الثمانية في كأس العالم المقامة بكرواتيا والدنماركوالنرويج.

وينتظر المنتخب المصري نتيجة لقاء كرواتيا ضد سلوفينيا الذي سيقام في وقتلاحق الأحد، في ختام منافسات الجولة الرابعة بالدور الرئيسي لتحديد منافسه المقبل فيبطولة العالم.

وينتظر منتخب مصر فرنسا في دور الثمانية.

وفي لقاء آخر بنفس التوقيت، فاز منتخب البرازيل على إسبانيا بنتيجة 26/ 25، علما بأن المنتخب البرازيلي ضمن تأهله، وسيلاقي الدنمارك حامل اللقب في دور الثمانية.

وفي المجموعة الثانية، فاز المنتخب الأميركي على نظيره البحريني بنتيجة30 / 28.

وضمن المنتخب الأميركي بهذا الفوز صدارة المجموعة ليلاقي بولندا متصدرالمجموعة الأولى، في مباراة تحديد المركزين 25 و26.

أما منتخب البحرين، فتراجع للمركز الثالث ليلعب على المركزين 29 و30 ضدمنتخب الجزائر صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.