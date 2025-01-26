الاتصالات تنفي وجود أي تعاقد جديد مع شركة IQ لمدة عشر سنوات

2025-01-26 22:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد (26 كانون الثاني 2025)، وجود أي تعاقد جديد مع شركة IQ لمدة عشر سنوات.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": نود التنويه الى عدم صحة المعلومات التي صرحت بها النائب حنان الفتلاوي عن وجود تعاقد جديد مع شركة IQ لمدة عشرة سنوات".

وأضافت، إن "الشركة لديها عقد استثماري قديم مبرم منذ عام 2010 ولازال نافذا بموجب اجازة استثمارية نافذة".

وأكد البيان، أن "الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يشهر بها ويضلل الراي العام، علما ان القضاء سبق وان اصدر قرارا مكتسب الدرجة القطعية بتبرئة الشركة المذكورة من تهمة التهريب المنسوبة اليها قبل عدة سنوات".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت النائب حنان الفتلاوي، اليوم الأحد، بأن وزيرة الاتصالات تعاقدت من جديد مع شركة تهرب سعات الإنترنت بخسارة نحو 991 مليار دينار.

وقالت الفتلاوي، عبر منصة (إكس): "كارثة الكوارث.. شركة يتم ضبطها متلبسة في كركوك تهرّب سعات الإنترنت لأكثر من سنتين وتقوم وزارة الاتصالات بتضمينها مبلغ الخسارة ويقدر بـ(991) مليار دينار ومصادرة الأجهزة فترفض الدفع؛ لتقوم الوزارة بتغريمها 10٪ عن كل يوم تأخير بالدفع ولا تدفع".

وأضافت: "نتفاجأ بأن تقوم وزيرة الاتصالات بالتعاقد معها بعقد جديد لتمرير الترانزيت لعشر سنوات قادمة ..

‏أمام أنظار رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة وقاضي النزاهة المحترمين".

‏وتابعت: "نظرة للصورة إلى الأسفل لتعرف لمن تعود الشركة!!!".



