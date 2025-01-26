في محافظتين.. وفاة أستاذ جامعي بعد "موقف إنساني" ومصرع شابين بحادث اصطدام

2025-01-26 23:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوفاة الدكتور في جامعة واسط (سعديحسين) بعد رقوده لعدة أيام في المستشفى.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن دخول الأستاذ الجامعي إلى المستشفى كانبعد إنقاذهِ أطفالاً من الغرق في نهر العزيزية بمحافظة واسط.

وفي حادثآخر في محافظة ديالى، لقي شابان مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث سير.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الشابين كانا يستقلان دراجةنارية تعرضا لحادث سير واصطدما بسيارة في ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة في محافظة ديالى".