"سايبا" تتسبب بفاجعة لعائلة بصرية جنوبي العراق

2025-01-26 23:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بمصرع وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحد غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع غربي محافظة ذي قار قرب معمل الزيوت نتيجة انقلاب عجلة نوع (سايبا)، حيث أدى الحادث لمصرع شخص واحد وإصابة 5 آخرين غالبيتهم من الأطفال"، لافتا إلى ان "المتوفي والمصابين جميعهم من عائلة واحد وهم اهالي محافظة البصرة".

وبين المصدر، ان "سيارات الاسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".