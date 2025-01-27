الأحوال المدنية تعلن اعتماد الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية في الأنبار

2025-01-27 00:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، بدء العمل بنظام الحجز الإلكتروني في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العمل بنظام الحجز الإلكتروني بدء من تاريخ 27 كانون الثاني الجاري، لكافة دوائر البطاقة الوطنية في محافظة الأنبار".

وأوضحت أنه "لتثبيت مواعيد المراجعة يرجى الدخول لتطبيق الحجز الالكتروني المثبت في موقع مديرية الجنسية والمعلومات المدنية".







