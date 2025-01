2025-01-27 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن عادت الفصائل العراقية تهدد واشنطن بسبب معلومات عن احتمال تراجع الولايات المتحدة عن قرار سحب القوات.وبحسب خطة الانسحاب، فإنه من المقرر انتهاء وجود قوات التحالف في العراق بحلول نهاية عام 2026.ويعتقد مسؤولون رفيعون في الحكومة العراقية أن إدارة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قد تقرر بقاء القوات لفترة أطول في المنطقة.بالمقابل، ما زالت […]

The post الفصائل تهدد "عين الأسد" بسبب احتمالات بقاء الأمريكيين فترة أطول في العراق appeared first on جريدة المدى.