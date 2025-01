2025-01-27 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأعرب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس الاحد، عن قلقه الشديد إزاء تمرير تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام في مجلس النواب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان في العراق.وقال المرصد، في بيان، إن هذه القوانين تم تمريرها من خلال صفقات سياسية بين الكتل المهيمنة في البرلمان، وهو ما يعكس هيمنة […]

The post مرصد حقوقي عراقي: الصفقات السياسية تهدد حقوق الإنسان appeared first on جريدة المدى.