وكالة الطاقة الدولية: العراق يتقدم بتصنيع الغاز ولكن على نحو بطيء

2025-01-27 01:25:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد في تقريرها السنوي حول سوق الطاقة العالمية للربع الأول من عام 2025 والذي خصصته لمادة الغاز وانتاجه وتسويقه حول العالم وصفت وكالة الطاقة الدولية IEA التقدم الذي يحرزه العراق نحو التقليل من حرق الغاز على انه بطيء ولكنه يسير بخطى ثابتة مشيرة الى انه لحد منتصف عام 2024 لم يتم […]

