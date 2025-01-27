برشلونة يستعرض ويسحق فالنسيا بسباعية

2025-01-27 01:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استعاد برشلونة طريق الانتصارات، بفوز ساحق بنتيجة (7-1) على فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 21 من الليغا، في معقل البارسا ملعب "لويس كومبانيس الأولومبي".

وسجل سباعية برشلونة، فرينكي دي يونغ، فيران توريس، رافينيا، فيرمين لوبيز "هدفين"، ليفاندوفسكي، وسيزار تاريغا "هدف عكسي"، في الدقائق (3، 8، 14، 24، 45+4، 66، 75).

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير.